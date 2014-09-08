Перші 20 українських військових звільнені з полону завдяки мінському протоколу – Порошенко

Про це сказав президент України Петро Порошенко, перебуваючи у Штабі цивільної оборони Маріуполя, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Говорячи про мінський протокол, Порошенко підкреслив, що він містить 12 пунктів. «Але для нас важливими є дві речі: виведення військ та взяття під контроль кордону», - зазначив Порошенко.Читайте такожЗ полону бойовиків звільнили ще 15 українців, у заручниках залишаються близько 800 осіб - ЗМІ

Він нагадав, що вчора з оточення вдалося вивести 33 військовослужбовця, які не здалися в полон і зараз перебувають у Маріуполі.

«Головне, що в нас є – сильний, потужний бойовий дух українського війська, який продемонстрували і жителі Маріуполя», - наголосив Порошенко.

Під час спілкування з журналістами глава держави відзначив важливість участі місії ОБСЄ у моніторингу українсько-російського кордону.