У Макіївці, незважаючи на перемир'я, кожен день чутно постріли важкої зброї і автоматні черги

Також в повідомленні зазначили, що станом на 9 вересня в місті знеструмленими залишаються 50 трансформаторних підстанцій в Радянському і Гірняцькому районах міста і одна трансформаторна підстанція в сел. Лісовому в Червоногвардійському районі.

Але, в міськраді підкреслили, що всі служби житлово-комунального господарства в Макіївці працюють в штатному режимі, водопостачання подається за графіком - 4 години вранці і 4 години ввечері.Читайте такожБойовики сьогодні обстрілювали Макіївку і Василівку

У місті на лінії працюють 11 тролейбусів, але пасажирський автотранспорт працює за скороченими графіками. Тимчасово зупинені маршрути тролейбусів №№ 71, 57, 40, 41, 44, 16, 37 і 43.