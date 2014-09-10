Бойовики з території школи обстріляли селище Нижня Кринка

У Харцизьку бойовики розмістились на території школи та ведуть мінометний обстріл селища Нижня Кринка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У Харцизьку з району школи №7 бойовики вели мінометний обстріл селища Нижня Кринка Шахтарського району», - сказав він.