Бойовики з території школи обстріляли селище Нижня Кринка
14:13, 10 вересня 2014Політика
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Про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.
Лисенко розповів про ситуацію на Донеччині / Фото УНІАН
У Харцизьку бойовики розмістились на території школи та ведуть мінометний обстріл селища Нижня Кринка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«У Харцизьку з району школи №7 бойовики вели мінометний обстріл селища Нижня Кринка Шахтарського району», - сказав він.
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