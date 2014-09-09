5 українських військових загинули і ще 33 отримали поранення за час перемир’я
За час перемир’я загинули 5 українських військових, 33 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«За останню добу загиблих немає, проте за три з половиною доби з моменту підписання протоколу в Мінську (5 вересня) зафіксована смерть п’яти українських військовослужбовців, поранено 33», - заявив він.
За словами Лисенка, «це зведені офіційні дані по всіх міністерствах і відомствах, від яких військовослужбовці беруть участь в АТО».
Читайте такожЗ початку перемир'я бойовики 89 раз обстріляли позиції українських військЯк повідомляв УНІАН, 5 вересня, учасники тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.
Між тим, бойовики і російські військові продовжують обстріл українських військ, порушуючи перемир'я.