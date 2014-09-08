Порошенко закликав військових бути готовими до захисту України, незважаючи на перемир’я

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенко під час зустрічі з військовими Першої оперативної бригади Національної гвардії, 9-м та 23-м батальйонами територіальної оборони, військовослужбовцями Державної прикордонної служби висловив сподівання, що всім сторонам, які підписали мирний протокол у Мінську, вдасться забезпечити режим припинення вогню.

Читайте такожПерші 20 українських військових звільнені з полону завдяки мінському протоколу – Порошенко Він наголосив: «Вірю, що зусилля дипломатів увінчаються успіхом».

Водночас Порошенко зауважив, що військовослужбовці мають бути готовими до захисту.

Читайте такожСиловики зупинили танкові удари по Маріуполю – Порошенко«Нас це не повинно розслабляти. Ми добре знаємо свого ворога і ціну його словам. У мене немає ілюзій щодо нашого супротивника, але є надія», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко відвідав Маріуполь. У ході візиту він повідомив про наказ забезпечити у місті режим високої бойової готовності.