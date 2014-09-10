У Дебальцевому ситуація залишається напруженою, проте активних бойових дій там немає - РНБО
18:08, 10 вересня 2014Політика
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У Дебальцевому ситуація залишається напруженою.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Щодо Дебальцевого – там дійсно зараз ситуація зберігається напруженою, проте активних бойових дій там немає, українські військові утримують позиції», - заявив він.Читайте такожУ Дебальцевому намічається котел жорсткіший, ніж у Іловайську - журналіст
«Для місцевих мешканців доводиться уся інформація, щоб місцеві могли зорієнтуватися, якщо є потреба виїхати – їм надають цю можливість, тобто нікого не стримують», - додав Лисенко.
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