МЗС України заявило про відсутність довіри до Росії

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише Gazeta.ua.

Клімкін, зокрема, зазначив, що у стосунках із Росією найголовніше — не договори і політичні зобов'язання.

"Головне у міждержавних відносинах з РФ для мене — не договори, не юридичний базис і навіть не політичні зобов'язання", - сказав міністр.

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За його словами, Росія знищила всі попередні зобов'язання, включаючи Будапештський меморандум.

"Головне — це довіра. Зараз цієї довіри між нами немає", - пояснив він.

Водночас очільник МЗС підкреслив, що між нашою державою та Росією триватиме "критичний діалог".

"Чи підемо ми далі, для мене це питання на майбутнє", - додав Клімкін.