Ющенко хоче від Тимошенко компенсацій для Нафтогазу

Уряд має формувати відносини з НАК «Нафтогаз України» на ринкових, публічних засадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам у Москві.

Глава держави пообіцяв, що більше не допустить ситуації, коли «Нафтофгаз» не доотримував кошти.

За його словами, уряд має право формувати пільгову ціну на газ, але перед цим повинен відшкодувати різницю «Нафтогазу».

Саме відсутність таких компенсацій, на думку В.ЮЩЕНКА, і спричинила складне фінансове становище Національної акціонерної компанії.

Президент також нагадав про рішення РНБО, спрямоване на те, щоб повернути «Нафтогазу» певні функції, зокрема, щодо транзиту газу.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Рада національної безпеки та оборони України доручила Кабінету Міністрів ужити невідкладних заходів щодо виправлення фінансово-економічного стану НАК «Нафтогаз України».

За словами заступника секретаря РНБО Андрія ПИШНОГО, Радбез також ухвалив рішення доручити Кабінету Міністрів визначити стратегічні орієнтири, принципи формування та розвитку ринку природного газу з метою визначення перспектив та напрямків розвитку нафтогазового комплексу, механізми державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання на цьому ринку, в тому числі в частині функціонування національних компаній; підготувати разом з Національною академію наук у місячний строк пропозиції щодо вдосконалення ринку природного газу України та концепції його розвитку, провести процедуру обговорення цих пропозицій та підготувати на розгляд Ради національної безпеки і оборони.