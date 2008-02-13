Дніпропетровські делегати поїдуть до Сєвєродонецька за квотами

Коаліція в Дніпропетровській міській раді „Родной Днепропетровск” делегувала на другий з’їзд депутатів всіх рівнів у Сєверодонецьку, який заплановано на 1 березня, 15 депутатів.

Про це сьогодні на сесії міськради повідомив керівник фракції Партії регіонів Олексій ТИШКІН.

За його словами, всі делегати наділені правом голосу на з’їзді.

О.ТИШКІН також зазначив, що визначено делегатів на з’їзд у Сєверодонецьку від усіх восьми районних рад у місті Дніпропетровську – по 5 депутатів від кожної райради.

До коаліції „Родной Днепропетровск” у складі 84 депутатів входять депутати від Партії регіонів, Блоку Лазаренка, Компартії України, СДПУ(о) та Республіканської партії України.

У Дніпропетровській міськраді 120 депутатів.