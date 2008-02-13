НУ–НС наполягає на негайній ліквідації Тендерної палати

Фракція «Наша Україна – Народна Самооборона» наполягає на якнайшвидшій ліквідації Тендерної палати. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції НУ-НС.

Як зазначається в документі, «Наша Україна – Народна Самооборона» стурбована спробами зберегти корупційну і загрозливу для суспільства систему державних закупівель. Зміни, внесені в 2005-2007 роках до Закону «Про державні закупівлі», створили величезні проблеми для мільйонів українців.

“Під прикриттям необхідності громадського контролю - псевдогромадська структура – Тендерна палата - створила тромб у системі державних закупівель і знищила реальну конкуренцію у цій системі. Через Тендерну палату легко проходять сумнівні схеми, але практично неможливо організувати чесні тендери, - йдеться в заяві фракції НУ-НС. - Наприклад, щоб відремонтувати дах районної лікарні, потрібно, щоб, мінімум, три підприємства погодилися заплатити по 12 тисяч гривень за право участі в тендері. В результаті, вартість робіт збільшується вдвічі. Без необхідних ліків залишились пільговики-чорнобильці, бо не вдається провести чесний тендер. Школи і дитсадки неможливо забезпечити дитячим харчуванням. Подібних прикладів – тисячі”.

У першу чергу, йдеться в документі, страждають малі закупівлі, до яких немає інтересу у великого бізнесу, здатного сплачувати величезні додаткові видатки та хабарі. Малі й середні підприємці втратили можливість брати участь у забезпеченні потреб місцевих громад у життєво необхідних послугах і товарах. Колапс у сфері малих держзакупівель вилився в погіршення якості медичного забезпечення, умов перебування у школах та дитсадках та інші проблеми, що зачіпають мільйони людей.

«Наша Україна – Народна самооборона» вважає, що вирішення цього питання має бути швидким та кардинальним. Саме тому парламентська фракція НУ-НС 12 лютого не дала жодного голосу за законопроект, “головною метою якого є ціною незначних змін зберегти існуючу корупційну та руйнівну для країни систему державних закупівель”.

Як йдеться в заяві, «Наша Україна – Народна Самооборона» наполягає на якнайшвидшій ліквідації Тендерної палати. Для цього необхідно невідкладно скасувати всі зміни, внесені упродовж 2005-2007 років до Закону України «Про державні закупівлі». “Тим самим ми припинимо узаконений рекет з боку Тендерної палати, а тендери та інформацію про них зробимо прозорими та доступними”, - зазначають в НУ-НС.

“Ми вважаємо, що саме таку позицію повинні посісти всі політичні сили, які вважають себе демократичними і виступають за наведення порядку в Україні. Ми також застерігаємо наших колег по коаліції з Блоку Юлії Тимошенко від подальших голосувань спільно з регіоналами й комуністами за законопроекти, які завдають прямої шкоди всій країні. Переконані, що нашу позицію підтримають органи місцевого самоврядування, весь чесний бізнес і все суспільство, яке продовжує потерпати від наслідків діяльності Тендерної палати”, - йдеться в заяві НУ-НС, підписаній головою фракції В`ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня за прийняття у першому читанні змін до закону про держзакупівлі проголосували 282 із 445 народних депутатів, зареєстрованих в залі. “За” проголосували 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – із БЮТ і 27 – з КПУ. Не голосували в повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блоку Литвина.