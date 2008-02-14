Яценюк зробив регіоналам приємне
12:18, 14 лютого 2008Політика
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У Чорновіла оптимістичний прогноз
Нардеп від Партії регіонів Тарас Чорновіл допускає, що до наступного вівторка його однопартійці розблокують трибуну ВР.
Про це Т.Чорновіл сказав сьогодні журналістам в парламенті.
Причина такого оптимістичного прогнозу – у вчорашній зустрічі «регіоналів» зі спікером Яценюком. Правда, ні про які конкретні домовленості Чорновіл нічого не сказав, але відзначив, що «поговорили дуже приємно».
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