Ющенко і Тимошенко в Москві не зустрінуться

Президент України Віктора ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в ході запланованих на 21-22 число візитів до Москви працюватимуть за індивідуальними програмами, які не пересікаються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що візит Ю.ТИМОШЕНКО проходитиме у форматі урядового візиту. Президент же візьме участь у неформальному саміті СНД.

О.ЧАЛИЙ підкреслив, що у Ю.ТИМОШЕНКО запланована російсько-українська зустріч на рівні прем`єр-міністрів, і на сьогоднішній день перелік осіб, з якими планують зустрітися Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЮЩЕНКО, також різний.