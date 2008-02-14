Тимошенко у корівнику (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО упевнена, що новий сільськогосподарський рік буде «надзвичайно успішним для України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам після завершення наради з питань підготовки агропромислового комплексу до весняно-польових робіт, яке проходило в Українському НДІ прогнозування і випробування техніки і технологій для сільгоспвиробництва у Васильківському районі Київської області.

«Аграрний сектор може бути рентабельним, успішним, таким, що окупається. І ми сьогодні за умови правильної фінансової політики і політики підтримки АПК доб`ємося унікальних результатів», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

В рамках виїзної наради прем`єр ознайомилася з роботою тваринницького комплексу.

Фото Олександра Прокопенка / УНІАН