Спікера і його заступників обиратимуть таємним голосуванням

Угодою про принципи роботи політичних сил у парламенті передбачено, що обрання голови Верховної Ради, першого заступника і заступника спікера відбуватиметься згідно із Конституцією і регламентом ВР, тобто шляхом таємного голосування через вкидання бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в угоді йдеться про те, що за фракцією Партії регіонів закріплюється посада заступника голови ВР, який виконуватиме функції організації та забезпечення контролю за роботою парламенту.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, угода передбачає, що протягом тижня буде створено робочу групу з представників усіх фракцій ВР і представників Секретаріату Президента, яка підготує перелік органів державної влади з контрольними функціями, посади у яких обійматимуть ті політичні сили, які не увійшли до складу коаліції.

За словами лідера Партії регіонів, в угоді передбачено, що призначення і звільнення голів державних адміністрацій має проводитися після консультацій уряду і Секретаріату Президента з радами відповідних регіонів.

Також угодою передбачено, що протягом 10 днів після затвердження складу Кабінету міністрів України має бути припинене сумісництво депутатського мандату з іншими видами діяльності, повідомив В.ЯНУКОВИЧ.