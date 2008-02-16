Вихід Балоги з НУ тільки здається жертовним вчинком?

Причини виходу глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ із партії "Народний Союз Наша Україна" пов`язані з відсутністю прогресу у створенні об`єднаної партії на базі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, яку ініціював Президент Віктор ЮЩЕНКО.

Таку думку висловив народний депутат (НУ-НС), голова політради ГП «Пора» Владислав КАСЬКІВ, повідомила УНІАН прес-секретар "Пори" Мар`яна ПОЧТАР.

Як зазначив В.КАСЬКІВ, «це може здатися жертовним вчинком, але я не маю сумнівів, що БАЛОГА не відмовиться від ідеї створення модернізованої партії. Він буде шукати більш ефективний шлях формування впливової політичної сили на обох берегах Дніпра».

В.КАСЬКІВ назвав вихід В.БАЛОГИ з партії першою ластівкою в реорганізації всього політичного простору України, який «після великої кризи завершиться створенням системи принципово нових політичних партій, зміною Конституції і початком великих реформ».

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії НСНУ.

У своїй заяві з цього приводу В.БАЛОГА зазначив, що “всі ефективні можливості, пов’язані з моїм перебуванням у лавах «Нашої України», повністю вичерпані. Мій вихід з партії зніме питання співвідношення між моїми функціями як глави Секретаріату Президента і як члена президії НСНУ. Будуть припинені всілякі спекуляції щодо моєї ролі у внутрішньопартійних процесах".

В.БАЛОГА також висловив переконання, що “зараз потрібно знаходити новий політичний інструментарій, сучасні форми політичного діалогу, політичної конкуренції та взаємодії. Необхідно відчутно посилити демократичний фланг, забезпечити переваги політичних сил демократичного спрямування над партіями, які намагаються нав’язати суспільству і країні гасла з далекого минулого”. При цьому В.БАЛОГА зазначив, що має “конкретні політичні плани. Упевнений, що вони будуть втілені".