Регіонали побачили, що НУ-НС видихався

Сьогодні блок "Наша Україна – Народна самооборона" (НУ-НС) вже вичерпав себе як політичний проект, рух "Народна самооборона" дискредитував себе разом зі своїм лідером, Міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, тому Президентові Віктору Ющенку потрібна нова політична сила, яка підтримуватиме його на майбутніх президентських виборах. Таку думку висловив представник Партії регіонів, народний депутат Вадим Колесніченко в інтерв`ю "Ера-FM".

"Давно вже розглядається питання, що НУ-НС не влаштовує Президента, що це вмираюча політична сила, яка є неспроможною, і велика частина з них вже давно присягнула на вірність Тимошенко. А Президентові ж хочеться на другий термін", - відзначив політик.

На думку "регіонала", один з варіантів нової політичної сили, яка підтримуватиме В.Ющенко, - це громадська організація "Гарт", якою займається глава Секретаріату Президента Віктор Балога. В.Колесніченко вважає, що ця організація "сьогодні знаходиться в розгорненому стані на території всієї України, і при необхідності вона перетвориться на політичну силу".

Депутат припускає, що після свого виходу з партії "Народний союз "Наша Україна" В.Балога "керуватиме цим новим політичним проектом і створюватиме варіації або можливості нових президентських амбіцій пана Ющенка".

Як відомо, 15 лютого глава Секретаріату Президента В.Балога заявив про вихід з "Народного союзу "Наша Україна".

ЛігаБізнесІнформ