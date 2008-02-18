У ЄС кажуть, що не витратять на переговори з Україною ані дня зайвого

Комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН прогнозує, що процес переговорів про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом займе декілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

П.МЕНДЕЛЬСОн зауважив, що якщо говорити виключно про процес переговорів та укладання угоди, процес «займе декілька тижнів, але, з іншого боку, це буде надзвичайно серйозна, надзвичайно цінна, надзвичайно важлива угода з точки зору майбутнього економіки України і тієї користі, яку вона принесе».

Єврокомісар наголосив, що за мету поставлено не лише укласти поглиблену угоду, але й всебічну. «Це дуже амбітне завдання, і нас чекає довгий і складний процес, але він не займе ні дня зайвого часу, щоб укласти угоду справді варту і справді цінну, як ми того прагнемо», - підкреслив П.МЕНДЕЛЬСОН.

У свою чергу, Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що після підписання протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі початок офіційних переговорів з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі є другим значущим кроком для інтеграції України у ЄС.

За словами Президента, у 2007 році під час консультацій з ЄС було погоджено орієнтовну структуру посиленої угоди між Україною та ЄС, яка передбачає врегулювання питань, пов’язаних з рухом товарів, вільним рухом послуг, надання послуг, капіталу і частково робочої сили.

«Я бачу два моменти, які формулюють нові економічні перспективи України. Пункт перший – це, власне кажучи, сама лібералізація торгових відносин між Україною та ЄС… І другий блок вигід, яких чекає Україна, – це, власне кажучи, модернізація самого внутрішньоекономічного життя», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.