Ахметов допускає шлюб з ”Нашою Україною”

Відомий український бізнесмен, член Партії регіонів Ринат Ахметов не виключає створення в парламенті коаліції з блоком "Наша Україна".

Про це він сказав на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання про коаліцію з "Нашою Україною".

"Буває шлюб по любові, а буває шлюб з розрахунку. У нашому випадку любові нема, але може бути шлюб з розрахунку заради економічного росту України", - відзначив Ахметов.

Говорячи про Партію регіонів Ахметов сказав, що їх "мета – економічне зростання й об`єднання України".

"Ми відкриті для діалогу", - відповів на питання про блокування новому парламенті

Ахметов закликав згадати 2005 рік. "Помаранчева команда говорить, що ми повинні йти в Європу. Я також за це, але боюся, що вони нас не в Європу приведуть, а по миру пустять", - зазначив він.

Українська правда