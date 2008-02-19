Шуфрич перерахував свої добрі справи

Член Партії регіонів Нестор Шуфрич відповів на звинувачення народного депутата від фракції "Блок Юлії Тимошенко" Валерія Писаренка. Н.Шуфрич нагадав, що завжди використовував статус депутатської недоторканності тільки на благо інших парламентаріїв. Але в той же час двічі голосував за зняття недоторканності з народних депутатів.

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ з посиланням на прес-службу Н.Шуфрича, політик сказав: "Я голосував за Закон "Про внесення змін до Конституції України" будучи народним депутатом України. Крім того, голосував в квітні 2006 року за зняття власної недоторканності вже як депутат Верховної Ради Криму. Буквально минулого вівторка я проголосував за внесення до порядку наступного пленарного дня питання про зняття депутатської недоторканності, за що, до речі, сам Писаренко не голосував".

Також Н.Шуфрич відзначив: "У 1998 році, якраз використовуючи цю депутатську недоторканність, я за дорученням Віктора Медведчука брав участь в звільненні з СІЗО Михайла Бродського. У 2000 році я відкрито звернувся до Президента Леоніда Кучми з вимогою звільнити і припинити переслідування Юлії Тимошенко. У 2001 році я поручився за Андрія Шкіля і просив, щоб його разом з товаришами звільнили від політичних переслідувань. У 2004 році я відмовився голосувати за зняття депутатської недоторканності з однопартійців пана Писаренка і Турчинова і Степана Хмари за те, що вони, звільняючи сьогоднішніх народних депутатів Балюру і Сивульського, мало не задушили керівника 13-го СІЗО, якого відкачали тільки в реанімації. При цьому на 5 днів вони разом з однопартійцями заблокували роботу лук’янівського СІЗО. Я вже не нагадуватиму про ситуації, пов`язані з, вирваними в 2005 році з в`язниць Різаком, Дмитревським, Кушнарьовим, Тихоновим, Колесниковим, а також іншими нашими товаришами. Я завжди був переконаний в тому, що захищати права своїх товаришів по політичній боротьбі – це чесно і гідно, навіть якщо це на межі окремих норм діючих законів".

Народний депутат підкреслив, що його позиція щодо Миколи Рудьковського також зрозуміла. "Не даючи оцінки по суті звинувачення, ми захищаємо його право на кваліфіковану медичну допомогу і виступаємо проти замовленого політичного характеру цих звинувачень", - сказав Н.Шуфрич.

Як відомо, раніше "бютівець" В.Писаренко в ефірі телеканалу "ICTV" заявив про небажання Н.Шуфрича підтримати відміну депутатської недоторканності.