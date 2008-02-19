Кому вигідні нові дострокові вибори?

Українські парламентарії досі не змогли домовитися стосовно розблокування роботи Верховної Ради. Нинішня недієздатність парламенту вигідна всім, оскільки дозволяє депутатам, урядовцям та президентській стороні уникати відповідальності та контролю з боку законодавчої гілки влади, сказав в інтерв‘ю «Німецькій хвилі» політолог Віктор Небоженко. Він назвав нинішній стан парламенту небезпечним прецедентом та способом омани суспільства можновладцями. Вихід з парламентської кризи, на думку політолога Вадима Карасьова, можливий або у спосіб переформатування правлячої коаліції та виконавчої влади, або через механізм позачергових виборів. Експерт зазначив, що найбільш невигідні такі вибори БЮТ, оскільки для збереження Юлії Тимошенко на посаді прем‘єра цей блок мав би набрати на виборах переважну більшість голосів і мати вирішальне слово в формуванні влади. Натомість, попри фінансову та політичну виснаженість, позачергові вибори вигідні Партії регіонів, бо, як вважає Карасьов, це відкриває партії Януковича нові можливості увійти до складу правлячої коаліції.