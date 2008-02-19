Табачник питає, чому за палець міліціонера звільняють, а за кулак - ні

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Дмитро Табачник озвучив свій коментар стосовно «певних особливостей» поведінки українських правоохоронців:

"Безкарність та неповага до громадян, на жаль, стає характерною ознакою роботи правоохоронців. Воно й не дивно, адже міністр внутрішніх справ дозволяє собі розпускати руки у будинку Секретаріату Президента на засіданні РНБО. Правоохоронці машиною розчавлюють ногу народному депутату України. А минулого тижня ті ж таки правоохоронці в Закарпатті ледь не штурмом беруть мерію міста Ужгород", цитує депутата прес-служба Партії регіонів.

"Сьогодні директор департаменту ДАІ генерал Сергій Коломієць публічно в газеті „Сегодня” визнає, що інспектори ДАІ не мають права вилучати посвідчення у водіїв, тому що це їх власність. Запізніле визнання, адже вже в понад 20 тисяч людей усупереч законодавства було вилучено водійські посвідчення, що змусило їх десятки тисяч годин чекати в судових чергах у клопотаннях щодо повернення своїх прав", - зазначає Табачник.

Регіонал висловив обурення словами Віктора Ющенка: "Коли Президент України з ненавистю говорить про те, що треба зупиняти автомобілі з донецькими номерами, – це вже просто бентежить. Наступним, напевно, буде заклик до податківців про особливі методи роботи з донецькими чи луганськими підприємцями. Можна ще закликати прикордонників особливо пильнувати при перетині кордону харків’ян чи запоріжців".

Регіонал озвучив запитання: "чому людина, яка показала на дорозі палець, втратила роботу, посаду і пенсію, а людина, яка кулаком била по обличчю мера столиці європейської держави, продовжує спокійно керувати сотнями тисяч людей? Вочевидь, гасло „Закон один для всіх” лишається просто передвиборчим піар-ходом – давно забутим і застосованим лише для тих, хто не подобається владі", - резюмує Табачник.