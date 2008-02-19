У Тимошенко натякають, шо тіньові посередники використовують Балогу

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» чинять тиск на НАК «Нафтогаз України» з метою отримання платежів за газ без відповідних актів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що на сьогоднішній день, на 18.00, НАК «Нафтогаз України» не одержав актів ані від «УкрГаз-Енерго», ані від «РосУкрЕнерго» на покриття боргів 2007 року і забезпечення поточних розрахунків.

«Відбувається спроба тиску з використанням високопосадовців з тим, щоб провести розрахунки за неіснуючі речі, тобто дати можливість тіньовим посередникам, одержавши безпідставно ресурси, самим вирішувати, за що відбулися розрахунки, за якими цінами, за які обсяги і за який газ… Цього не буде», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Він сказав, що така ситуація компрометує країну, зазначивши при цьому, що гроші на погашення боргів у НАК «Нафтогаз» є. У цьому питанні компанії готовий допомогти і уряд, додав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він зазначив, що у уряду України боргів у газовій сфері немає і витіснення з ринку «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго» уряд вважає пріоритетом своєї діяльності.

Раніше керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявив, що уряд має прискорити виплату компанії “Газпром” боргу за спожитий Україною газ.

«Домовленості Президентів двох держав-партнерів мають бути неухильно виконані. Не може бути й мови про перегляд вже затвердженого порядку розрахунків», – наголосив В.БАЛОГА.

Однак, на думку керівника Секретаріату, проведена урядом перша виплата не демонструє рішучості сповна і швидко розрахуватися з боргами. Із заборгованості в 1,5 млрд. доларів «Газпром» одержав лише 100 млн., що неспівмірно мало і може викликати підозру про зволікання української сторони з оплатою за борговими рахунками.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» в робочому режимі почала процедуру погашення боргу за спожитий до 1 листопада 2007 року газ.

За інформацією прес-центру “Нафтогазу України”, 14 лютого 2008 року на розрахунковий рахунок ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було перераховано 524,6 млн. грн. "Представники ЗАТ підтвердили надходження траншу в повному обсягу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше "Нафтогаз України" визнав заборгованість перед "УкрГаз-Енерго" у розмірі 1,041 млрд. дол. за імпортний природний газ, відібраний холдингом у 2006-2007 роках для забезпечення паливом підприємств теплоенергетики і бюджетних установ.