Через вихід 6 політиків з Нашої України коаліція не розвалиться?

Вихід з партії деяких членів «Народного Союзу Наша Україна» не означає переформатування коаліції демократичних сил у Верховній Раді України. Про це заявив член політради Блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», голова політради ГП «Пора» народний депутат України Владислав КАСЬКІВ, повідомила УНІАН прес-секретар "Пори" Мар`яна ПОЧТАР.

«Це внутрішнє питання партії й особистий вибір її членів», - зауважив депутат. Проте, В.КАСЬКІВ спрогнозував, що подібні процеси відбуватимуться й в інших політичних силах, зокрема в БЮТ та Партії регіонів. У кінцевому висновку, за словами В.КАСЬКІВА, в Україні буде створено три потужні політичні гравці: ліберально-патріотичного, націонал-консервативого й соціал-популістського спрямування.

«Проте, незважаючи на складний період у наших колег по блоку, Громадянська партія «Пора» залишається твердим союзником НУНС», - наголосив лідер партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 лютого, член Політичної ради партії «Народний Союз Наша Україна», заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, голова Центральної контрольно-ревізійної комісії партії, народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ, заступник голови партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ, член Президії НСНУ, народний депутат Віктор ТОПОЛОВ, член Політради партії, народний депутат Оксана БІЛОЗІР та член Політради партії, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА оголосили про свій вихід з «Народного Союзу Наша Україна».

Колишні члени НСНУ зауважують, що деякі члени «Нашої України» почали використовувати партію для задоволення власних амбіцій.

Крім того, автори заяви наголошують, що керівництво НСНУ порушує статут партії, «через неспроможність та небажання використання колективного досвіду активу партії утворилася велика дистанція між партійними лідерами та рядовими партійцями. Верхівка «Нашої України» вже не черпає енергію дії зі своїх місцевих осередків. Відбуваються численні порушення Статуту партії, засідання Політичної ради партії не проводяться більше ніж півроку. На сьогодні немає жодних підстав вважати, що цей процес буде подолано», - зазначають підписанти заяви.

«І, мабуть, найголовніше. Ми втратили переконаність, що на ключових позиціях у керівництві партії зараз перебувають люди, віддані Президенту. Нам нічого робити в компанії тих, хто змінив орієнтацію. Залишаючи лави «Народного Союзу Наша Україна», щиро бажаємо всім членам партії повернутися до своїх ціннісних та ідейних витоків. Сподіваємося, що партія здатна очиститися від іржі кон’юнктурщини, подвійних стандартів і неправди», - наголошують колишні члени НСНУ.