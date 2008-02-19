У Тимошенко не можуть назвати ціну на газ

Говорити про ціну на газ для українських підприємств можна буде лише після документального підтвердження ціни його закупівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Складно сьогодні говорить про ціну на газ для споживачів, оскільки, на жаль, у нас немає жодного документа - ні в Кабміні, ні в «Нафтогазі», - де була б зафіксована ціна газу на 2008 рік. На жаль, це факт. В будь-якому разі, мені не відомо про наявність таких документів», - відзначив О.ТУРЧИНОВ, підкресливши, що лише після того, як ціна закупівлі газу буде зафіксована документально, можна буде визначати ціну для споживачів і розмір дотацій держави.

О.ТУРЧИНОВ вважає, що ціну на газ, що купується, необхідно визначати з перспективою років на п`ять, щоб прогнозувати економічні процеси в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні О.ТУРЧИНОВ заявив, що в даний час немає підписаних між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» угод за наслідками переговорів президентів у Москві.

Нагадаємо, в ході переговорів 12 лютого між президентами України і Росії Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ була досягнута домовленість про те, що за спожитий Україною в листопаді-грудні 2007 року газ («РосУкрЕнерго» поставляло до України більш дорогий російський газ через скорочення експорту газу з Центральної Азії) буде сплачено за ціною 130 дол. за тис. куб. м., а за імпортний газ, спожитий в січні-лютому 2008 року, – за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м.