Ющенко по обіді злітає на розмову до Саркозі
11:00, 20 лютого 2008Політика
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Увечері Президент повернеться
Сьогодні у другій половині дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить короткочасний візит до Французької Республіки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Парижі В.ЮЩЕНКО зустрінеться з Президентом Французької Республіки Ніколя САРКОЗІ.
Планується, що сьогодні ввечері глава Української держави повернеться до Києва.
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