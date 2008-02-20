Ющенко по обіді злітає на розмову до Саркозі

11:00, 20 лютого 2008
Політика
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Увечері  Президент повернеться

Сьогодні у другій половині дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить короткочасний візит до Французької Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у Парижі В.ЮЩЕНКО зустрінеться з Президентом Французької Республіки Ніколя САРКОЗІ.

Планується, що сьогодні ввечері глава Української держави повернеться до Києва. 

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