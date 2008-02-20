Яценюк береться за безнадійну справу?

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що тільки нова редакція Конституції має ухвалюватися на референдумі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на першому засіданні Національної конституційної ради.

«Щодо референдуму, то об’єктивно референдум має бути у тому випадку, якщо пропонується нова редакція Конституції», - сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, якщо пропонується внести змін до Конституції, крім першого, третього і розділу щодо внесення змін і доповнень, то, згідно з чинним Основним Законом, такий референдум не обов’язково проводити.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що саме парламент не менш як 300-ма голосами депутатів має ухвалювати нову українську Конституцію.

При цьому він зазначив, що підтримка нової Конституції не повинна обмежуватись 300-ма голосами, і процес внесення змін і доповнень до цього документу не повинен знову розділити українське суспільство.

«Тому було б дуже важливо, щоб українська Конституція змінювалась максимальною більшістю українських парламентаріїв, які б продемонстрували єдину політичну волю практично всіх політичних сил, які представлені в українському парламенті», - вважає А.ЯЦЕНЮК.

Він також наголосив, що народ також не може бути усунений від конституційного процесу.