Тимошенко їде до Москви, щоб виправити помилки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на якісно нові відносини з Володимиром ПУТІНИМ і в його статусі Президента, і в статусі прем`єра Російської Федерації.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю російській газеті “Ведомости” перед візитом до Москви.

“Cкладність наших відносин з Володимиром Володимировичем дуже перебільшена. Ці негативні міфи народжуються українськими політичними баталіями. Володимир Володимирович має абсолютний авторитет у Росії, і для України буде дуже важливим наш діалог. Я сподіваюсь на принципово нову якість наших відносин з російським керівництвом і з Володимиром ПУТІНИМ і в статусі Президента, і в статусі прем`єра», - заявила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що з можливим майбутнім Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЬКОМ знайома «дуже епізодично».

«Досвіду спільної міждержавної діяльності у нас поки що немає. Але якщо політики бажають добра Росії і Україні, вони приречені на чесну гармонійну співпрацю, яка враховує ключові інтереси наших країн», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр України відзначила, що багато років проблема російсько-українських відносин генерувалася «зокрема високим українським керівництвом, яке вибудовувало відносини, орієнтуючись не на національні інтереси двох країн, а на політичну і бізнес-кон’юнктуру».

Їх провина, вважає Ю.ТИМОШЕНКО, якраз і полягала в тому, що, лобіюючи свої особисті інтереси, «вони були брехливі і непослідовні як щодо своєї країни, так і щодо Росії».

«Я дуже хотіла б виправити ці помилки. І я їх виправлю».