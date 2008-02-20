Тимошенко і Зубков говорили віч-на-віч більше години

Зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЗУБКОВА віч-на-віч тривала 1 годину 15 хвилин замість запланованих 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЗУБКОВ, відкриваючи переговори урядових делегацій України і Росії в розширеному складі, повідомив, що в ході зустрічі у вузькому форматі сторони обмінялися думками з ряду ключових моментів українсько-російських відносин.

«Я скажу прямо, що ми констатували позитивну динаміку наших торговельно-економічних відносин. Товарооборот минулого року становив більше 30 млрд. доларів», - сказав В.ЗУБКОВ.

Прем`єр-міністр Росії також відзначив позитивну динаміку відносин в галузі інвестиційної співпраці, виробничої кооперації. «Серед ключових галузей ми виділили енергетику, зокрема атомну, авіакосмічну промисловість, традиційно йде успішно науково-технічна співпраця», - додав він.

В.ЗУБКОВ також вважає основним завданням урядів України і Росії відновлення діяльності комітету з економічного співробітництва міждержавної комісії Ющенко-Путін. За його словами, відновлення діяльності комітету сприятиме реалізації плану дій Україна – Росія до 2009 року.