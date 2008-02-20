Тимошенко: поле для співпраці з Росією безмежне

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що під час переговорів у Росії з усіх питань знайдено позитивні і конструктивні рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після завершення переговорів урядових делегацій України і Росії в розширеному складі в Москві.

«Ми пройшли практично всі питання, які потрібно вирішувати Україні і Росії сьогодні, і я можу твердо сказати, що немає жодного питання, щодо якого сьогодні не намітили б позитивний конструктивний і абсолютно ефективний шлях вирішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час переговорів сторони домовились до квітня 2008 року підготувати пропозиції про ключові пріоритети щодо роботи кожної з підкомісій комітету з економічного співробітництва Міждержавної комісії Ющенко-Путін.

«Ми прийняли рішення, що з кожного напрямку, які ведуться в спеціальних підкомісіях нашого комітету, ми виділимо одне головне завдання, одну головну мету, навколо якої ми сконцентруємо організаційні та фінансові можливості для того, аби Україна і Росія могли рухатись і досягати результату», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що перехід до цільового планування в рамках Плану дій Україна-Росія дадуть змогу активізувати двосторонню співпрацю.

«Уряд України вірить у те, що поле для нашої співпраці безмежне. І якщо з іншими країнами нам потрібно наново вибудовувати коопераційні відносини і наново шукати елементи і напрями співпраці, то у відносинах України і Росії потрібно якісно використовувати те, що є. І це велика перевага в наших двосторонніх відносинах», - вважає голова українського уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна готова до відновлення коопераційних зв`язків з Росією.