Депутати розважаються як можуть

Роботу Верховної Ради України сьогодні знову не відновлено.

Як передає кореспондент УНІАН, пленарного засідання парламенту немає.

В залі присутні близько 100 народних депутатів. Стіл президії ВР не блокує жоден народний депутат, а біля трибуни Верховної Ради зібралося четверо народних депутатів. Вони розмовляють між собою, сміються. В сесійній залі розвішані повітряні кульки з написом «НАТО – Ні».

У цей час відбувається засідання фракції БЮТ, а о 10.30 планується засідання фракції Партії регіонів за участю голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Входи до урядової ложі заблоковані кріслами.