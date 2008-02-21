Депутати розважаються як можуть
10:30, 21 лютого 2008Політика
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Стіл президії ВР ніхто не блокує
Роботу Верховної Ради України сьогодні знову не відновлено.
Як передає кореспондент УНІАН, пленарного засідання парламенту немає.
В залі присутні близько 100 народних депутатів. Стіл президії ВР не блокує жоден народний депутат, а біля трибуни Верховної Ради зібралося четверо народних депутатів. Вони розмовляють між собою, сміються. В сесійній залі розвішані повітряні кульки з написом «НАТО – Ні».
У цей час відбувається засідання фракції БЮТ, а о 10.30 планується засідання фракції Партії регіонів за участю голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.
Входи до урядової ложі заблоковані кріслами.
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