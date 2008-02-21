Неформальна зустріч глав держав-учасниць СНД триватиме півтори години

Глави держав-учасниць СНД на зустрічі в Москві обговорять питання реформування Співдружності незалежних держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

За його словами, неформальна зустріч лідерів країн-членів СНД запланована на завтра, 22 лютого. Вона проходитиме у закритому режимі і триватиме півтори години.

За даними О.ЧАЛОГО, порядок денний зустрічі є вільним. Водночас вже відомо, що Президент РФ Володимир ПУТІН виступить з промовою щодо характеристики розвитку СНД. Також планується виступ виконавчого секретаря СНД Сергія ЛЄБЄДЄВА з інформацією про план реалізації нової концепції реформування СНД.

За словами О.ЧАЛОГО, В.ЮЩЕНКО планує на зустрічі порушити питання підвищення ефективності економічного співробітництва в рамках СНД, а також висловиться за те, аби угода про вільну торгівлю в рамках СНД працювала без вилучень і обмежень на принципах і за нормами Світової організації торгівлі.

Також глава Української держави порушуватиме питання щодо посилення співпраці в галузі енергетики, у тому числі розбудови існуючих та створення нових транспортних коридорів; про нові підходи до тарифної політики на транспортування енергоносіїв.

О.ЧАЛИЙ зауважив, що особлива увага у виступі Президента приділятиметься і соціальним питанням, таким як пенсійне забезпечення, трудова міграція тощо.

В.ЮЩЕНКО також має намір закликати всіх лідерів СНД "бути разом з Україною" в час відзначення 75-х роковин Голодомору, а також звернеться з пропозицією ухвалити єдиний документ СНД з цього питання, сказав О.ЧАЛИЙ.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів, О.ЧАЛИЙ зауважив, що інформація про те, що Президент В.ЮЩЕНКО разом з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО планує зустрітись з головою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ, не відповідає дійсності. «Таких планів немає», - сказав О.ЧАЛИЙ.