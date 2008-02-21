Тимошенко хоче випити шампанського з Міллером

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Москві проводить переговори з головою правління російського ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, переговори почалися о 12.15 за київським часом і проходили в режимі тет-а-тет.

Ймовірно, переговорний процес проходить у декілька етапів, оскільки О.МІЛЛЕР залишав переговорний зал для проведення інших запланованих зустрічей. Коли глава правління ВАТ «Газпром» знову прямував у бік залу, де проходять переговори з українською делегацією, журналісти поцікавилися, на якій стадії перебувають переговори з українською урядовою делегацією, проте О.МІЛЛЕР нічого не відповів.

Водночас, як повідомляють російські телеканали, присутні на протокольній зйомці на початку зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО і О.МІЛЛЕРА, прем`єр-міністр України, звертаючись до глави правління ВАТ «Газпром», сказала, що сторони повинні обов`язково домовитися й випити шампанського на честь досягнення домовленостей.

Передбачається, що сьогодні після завершення переговорів у «Газпромі» відбудеться короткий брифінг Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідно до програми візиту, Ю.ТИМОШЕНКО повинна сьогодні вдень завершити свій робочий візит до Росії і о 14.35 (за київським часом) вилетіти до Києва з міжнародного аеропорту «Внуково-2».