Тимошенко хоче взяти Газпром змором?

Урядова делегація України на чолі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО має намір сьогодні домовитися з російським ВАТ «Газпром» про врегулювання заборгованостей за спожитий газ у 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам у Москві прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

«Зараз обговорюється питання врегулювання боргів за газ, який був спожитий у 2007 році. Питань накопичилося багато, тому тривають переговори з керівництвом «Газпрому», - сказала М.СОРОКА.

У той же час прес-секретар прем`єр-міністра не уточнила, з ким з керівництва «Газпрому», окрім його глави Олексія МІЛЛЕРА, Ю.ТИМОШЕНКО проводила переговори.

«Українська делегація настроєна на те, щоб продовжувати сьогодні переговори доти, поки не буде врегульований борг», - підкреслила М.СОРОКА.