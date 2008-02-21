Тимошенко розказала, як усуне УкрГаз-Енерго

НАК «Нафтогаз України» в першому кварталі 2008 року імпортуватиме газ безпосередньо у російських постачальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з робочим візитом.

«Що стосується першого кварталу, ми врегулюємо в найближчий тиждень ці угоди і приберемо одного з посередників – «УкрГаз-Енерго», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що уряд вживе всіх необхідних заходів, щоб НАК «Нафтогаз України» одержував газ за межами України «практично сам», і реалізовував цей газ на внутрішньому ринку.

«Далі ми продовжимо переговорний процес для того, щоб створити довгострокові контракти із закупівлі середньоазіатського газу від «Газпром-експорту» - це 100% дочка «Газпрому». І вибудовуватимемо відносини так, щоб у нас не щомісячно укладали контракти, як у попередньому році, а ми намагатимемося укласти довгострокові контракти за перший квартал 2008 року і таким чином вийти на стабільне забезпечення України газом без будь-яких посередників і за ціною, яка буде сформована на основі вартості середньоазіатського газу», - підкреслила вона.

Нагадаємо, з 2007 року до України поставляється середньоазіатський, в основному туркменський газ, ціна якого в 2008 році становить 179,5 дол. за тисячу кубометрів проти 130 дол. у 2007 році.

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) з квітня 2006 року є основним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГазЕнерго".