Підготовка з`їзду в Сєверодонецьку нервує СБУ

Відповідно до чинного законодавства Службою безпеки України розпочато офіційну перевірку заяв та звернень громадян, неурядових організацій, народних депутатів України щодо фактів поширення окремими особами матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, а також публічних закликів до вчинення таких дій.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, Конституцією України (ст. 1, 2) встановлено, що Україна є суверенною, незалежною та унітарною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

“Особливе занепокоєння викликають заяви окремих політиків у зв’язку з підготовкою до так званого другого з’їзду депутатів усіх рівнів у м. Сєверодонецьку”, - підкреслює прес-центр СБУ.

Служба безпеки України нагадує, що статтею 110 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.

Служба безпеки наголошує, що вона вживатиме всіх передбачених законом заходів для захисту національних інтересів України і суспільства.