Тимошенко дадуть потішитися лише до кінця березня

НАК "Нафтогаз України" може одержувати газ за прямими контрактами тільки в 1-му кварталі 2008 року.

Про це повідомив напередодні офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, передає ІТАР-ТАСС.

"У зв`язку з тим, що "Нафтогаз" відбирав російський газ з 1 січня 2008 року взагалі без контракту, "Газпром" говорить про те, що ці обсяги можуть бути законтрактовані на "Нафтогаз України", - сказав C.КУПРІЯНОВ.

Водночас він зазначив, що, "у будь-якому випадку йдеться тільки про перший квартал 2008 року - надалі мають працювати два спільні підприємства, домовленості про створення яких були досягнуті під час зустрічі президентів Росії і України в лютому цього року".

За словами C.КУПРІЯНОВА, "спочатку всі ідеї відносно тих або інших посередників при постачанні газу до України були українськими, а не російськими". "І зараз йдеться про те, що постачаннями займатимуться не посередники, а спільні підприємства "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України", - зазначив C.КУПРІЯНОВ.

Він також відзначив, що повідомлення про те, що уряд України домовився про погашення боргу за 2007 г за ціною 130 дол. за 1 тыс куб м, не є "новою інформацією або новою домовленістю: про це ми домовилися ще 12 лютого (президенти України і Росії за участю голів “Нафтогазу” і “Газпрому” – УНІАН) - про те, що постачання газу в 2007 році оплачуються в цінах 2007 року".

НАК «Нафтогаз України» в першому кварталі 2008 року імпортуватиме газ безпосередньо у російських постачальників, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після повернення до Києва з Москви, де вона перебувала з робочим візитом.

«Що стосується першого кварталу, ми врегулюємо в найближчий тиждень ці угоди і приберемо одного з посередників – «УкрГаз-Енерго», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава українського уряду підкреслила, що відмова від посередницьких структур і вихід на прямі контракти є першочерговим завданням уряду.

«Україні і Росії у області постачання газу ніяких посередників не потрібно, і уряд буде дуже чітко стояти на цих позиціях. НАК «Нафтогаз України» - це могутня компанія, яка може забезпечувати імпорт контрактами і дистрибуцію на внутрішньому ринку. Ця компанія здатна виконати ці функції», - додала вона.