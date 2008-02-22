НУ-НС не втручатиметься у ”кулькову” справу опозиції

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що країні дострокові парламентські вибори не потрібні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні фракції за участю голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як зазначив В.КИРИЛЕНКО, «ми не говоримо про позачергові вибори, оскільки ми прийшли працювати». За його словами, створено уряд, ухвалено бюджет, «є всенародно обраний Президент і вертикаль місцевої влади». «Країні не потрібні вибори, якщо комусь вони потрібні - нехай скаже прямо, і всім стане зрозуміла ще одна причина блокування трибуни», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО. При цьому він звернув увагу, що, «однак, до прямої розмови опозиція поки що не готова».

Він зазначив, що фракція НУ-НС щодня приходить на роботу в парламент, а опозиція бачить головним інструментом політичної діяльності «повітряні кульки». «Це також їхній вибір і їхня справа, чи й далі робити на цьому акцент», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що «істина народиться тільки тоді, коли всі політичні сили будуть чітко розуміти, що їхні декларовані цілі і щоденна діяльність повинні співпадати».