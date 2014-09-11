Порошенко і Ромпей обговорили ситуацію на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується в повідомленні, сторони обговорили ситуацію на Донбасі, а також індикатори, які будуть свідчити про просування у вирішенні конфлікту, серед яких - виведення російських військ, контроль за кордоном за участю ОБСЄ і звільнення всіх заручників.

Читайте такожРомпей: санкції проти РФ можна буде переглянути в кінці вересня

Герман Ван Ромпей повідомив, що країни ЄС прийняли рішення про введення подальших обмежувальних заходів по Росії. У відповідності з процедурами ЄС, санкції набудуть чинності після їх офіційної публікації завтра.

Петро Порошенко подякував Герману Ван Ромпею за запрошення на засідання Європейської Ради, яке відбулося 30 серпня. «Можливість звернутися до лідерів ЄС та проінформувати їх про ситуацію на Донбасі була дуже важливою для мирного процесу. Результати участі України у засіданні Європейської Ради та саміті НАТО сприяли введенню режиму припинення вогню», - заявив президент України.

Герман Ван Ромпей також прийняв запрошення Петра Порошенка відвідати Україну з візитом, йдеться в повідомленні.