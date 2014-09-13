Яценюк очікує погіршення торгівельних відносин з РФ після ратифікації УА з ЄС

Про це в інтерв’ю одному з телеканалів заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Що очікую після ратифікації угоди? Росія і далі буде закручувати торгівельний гвинтик і закривати торгівлю з Україно. Але ми до цього звикли, тому що можливо ми забули, але за останні три роки обсяг торгівлі між Україною та Росією скоротився на 50%. А тільки цього року ми збільшили обсяг експорту в ЄС на 1,3 млрд дол, і зменшили експорт в Росію – на 2,5 млрд дол», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що український бізнес вже почав шукати нові шляхи.

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«Звичайно, це дуже дорого для економіки. Економіка зараз в складному стані через війну, військову та економічну агресію Росії. Але ми не самі. Вчора я зустрічався з президентом Естонії. Вони також пройшли цей період. У них було «мінус» 19% ВВП. Але вони пройшли – знайшли нові ринки. Це ціна. У нас наразі «мінус» 7% – нам є куди рухатися», - відзначив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Україна, Росія та ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року, натомість ЄС на цей період продовжить автономні торгівельні заходи для українських товарів, забезпечивши їх доступ на європейський ринок.

Крім того, Україна та Росія підтвердили, що вони будуть ”продовжувати застосовувати пільговий режим в рамках ЗВТ з СНД”.