Рада і Європарламент в режимі відеоконференції ратифікують УА

Про це заявив президент Європейського парламенту Мартін Шульц на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, повідомили в прес-службі глави держави.

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Український президент подякував Мартіну Шульцу за зусилля по синхронізації процесу ратифікації УА між Україною та Євросоюзом.

Мартін Шульц назвав ратифікацію УА історичним моментом і повідомив, що відеоконференція необхідна для одночасного висвітлення цієї події.

"Ваша підтримка, солідарність і єдність життєво важливі для України зараз", - підкреслив Петро Порошенко.

Також Мартін Шульц зазначив, що це його перший візит за межі Євросоюзу в його другий мандат в якості президента Європарламенту. "Це показує, що Європарламент з вами", - підкреслив він.