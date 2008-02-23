Путін про Косово: ця палка має два кінці, коли-небудь вона ”трісне їх по башці”

Країни, які визнають незалежність Косова, не прораховують результатів того, що вони роблять. "Зрештою, ця палка має два кінці, і друга палка трісне їх по башці коли-небудь", - з такою своєрідною оцінкою ситуації на Балканах виступив президент Росії Володимир Путін. Перекладаючи виступ вже на офіційну мову, Путін заявив, що наслідки визнання незалежності Косово непередбачувані.

Свій коментар президент РФ дав у Москві на неформальному саміті СНД. "Прецедент Косово - це страшний прецедент. Він по суті справи ламає всю систему міжнародних відносин, що склалася навіть не за десятиліття, а за сторіччя. І він, без всяких сумнівів, може спричинити за собою цілий ланцюжок непередбачуваних наслідків", - сказав В.Путін.

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