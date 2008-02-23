Партія регіонів ”відстебнула” Сєвєродонецьку 5 мільйонів

Місто Сєверодонецьк отримало від Партії регіонів 5 млн. грн. благодійної допомоги на ремонт культурних та спортивних закладів міста, у тому числі Льодового палацу Будинку культури «Строителей» та дитячих спортивних шкіл.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН по телефону повідомив начальник Управління внутрішньої політики Сєверодонецької міської ради Андрій БОДРОВ.

За його словами, надання благодійної допомоги місту було однією з домовленостей сєверодонецького міського голови Володимира ГРИЦИШИНА з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час обговорення теми проведення у місті 1 березня зустрічі 120 народних депутатів-“регіоналів” з виборцями та депутатами всіх рівнів, або так званого II Сєверодонецького з’їзду.

А.БОДРОВ також повідомив, що міська організація Партії регіонів, згідно зі ще однією домовленістю В.ГРИЦИШИНА та В.ЯНУКОВИЧА, вийшла зі складу Луганської обласної партійної організації, і тепер підпорядкована центральному партійному органу. За словами А.БОДРОВА, таке рішення було прийнято через спроби обласного керівництва Партії регіонів вплинути на сєверодонецьких “регіоналів” і через них висловити недовіру меру міста В.ГРИЦИШИНУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Льодовому палаці Сєверодонецька відбудеться ІІ Всеукраїнський з`їзд депутатів рад усіх рівнів.

На форумі пропонується обговорити п`ять тем: про порушення прав місцевого і регіонального самоврядування; про системні порушення прав російськомовних громадян України; про фальсифікації і перегляд історичного минулого України; про позаблоковий статус, проголошений при створенні незалежної держави Україна і про ставлення до НАТО.