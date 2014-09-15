У Львові за півгодини "замінували" вокзал, військову частину та торгово-промислову палату

У Львові сьогодні невідомі упродовж 30 хвилин повідомили про мінування трьох об'єктів міста: центрального залізничного вокзалу (площа Двірцева), території військової частини Національної гвардії України (вул. Стрийська), Львівської торгово-промислової палати (вул. Стрийська).

Як повідомила УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, сьогодні, об 11.15 до військової частини національної гвардії України зателефонував невідомий, який повідомив, що територія і будівля військової частини заміновані.

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Упродовж наступних 30 хвилин було зафіксовано ще два анонімні повідомлення про мінування: черговому центрального залізничного вокзалу „Львів” та в офіс Львівської торгово-промислової палати.

На місце події прибули підрозділи сил цивільного захисту міста та області, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи міліції, медики „швидкої” та працівники інших підрозділів, які задіюються у даних випадках.

Здійснюється евакуація людей.

З початку червня в місті Львові зафіксовано понад 50 анонімних повідомлень про мінування об'єктів у місті. Як встановили правоохоронці, більша частина з них була здійснена із зони АТО. З початку вересня зафіксовано близько 10 повідомлень про мінування у Львові.