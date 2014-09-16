Путін і Меркель обговорили ситуацію в Україні

За повідомленням речника уряду Німеччини, Меркель сказала Путіну, що відведення російських військ з території України і укріплення кордонів є ключовим у вирішенні конфлікту на Донбасі, передає Радіо Свобода.

Ангела Меркель привітала компроміс у питаннях торгівлі, досягнутий між Україною, Росією та ЄС у п’ятницю. Вона закликала продовжити переговори, включаючи вирішення газової суперечки між Києвом та Москвою.

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За повідомленням же Кремля, «лідери дали позитивну оцінку досягнутим на міністерській зустрічі Росія-ЄС-Україна в Брюсселі 12 вересня домовленостям з відстрочення імплементації Угоди про асоціацію між Євросоюзом і Україною до 1 січня 2016 року».

Також, як повідомляє російська сторона, Володимир Путін і Ангела Меркель наголосили «на необхідності подальшої спільної роботи з уточнення практичних деталей згаданих домовленостей».