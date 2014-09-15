Уряд не має намірів приймати рішення про відтермінування імплементації Угоди з ЄС



Про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

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”Сьогодні Мєдведєв заявив, що вони бажають, щоб український парламент прийняв якесь особливе рішення по відстрочці виконання Угоди. Я хотів би офіційно заявити позицію уряду України - ніхто ніяких рішень про те, що буде відтермінована імплементація Угоди приймати не буде і ніяких дискусій з цього приводу немає”, - сказав він.

Прем`єр також висловив переконання, що зміна порядку виконання Угоди про асоціацію не зупинить агресію з боку Росії.

“Зміна порядку виконання Угоди ні в якому випадку не зупинить російську агресію”, - сказав він.