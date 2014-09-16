Тимчук: Росія перекидає живу силу і військову техніку до Лисичанська та Дебальцевого

09:20, 16 вересня 2014
Політика
0 0

Росія перекидає живу силу і військову техніку до Лисичанська та Дебальцевого. Крім цього, спостерігається перекидання російських підрозділів на напрям населеного пункту Волноваха.

REUTERS

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

За словами експерта, російсько-терористичні війська продовжують активні дії в зоні конфлікту, нарощуючи інтенсивність обстрілів позицій українських військ і активізуючи діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп.Читайте такожБойовики з різних позицій безперервно обстрілюють сили АТО в аеропорту Донецька - Тимчук

"Концентрація військ противника спостерігається в районі н.п.Лисичанськ та Дебальцеве, куди перекидаються озброєння, військова техніка і жива сила зі складу терористичних угруповань і російських військ", - йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тымчука.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter