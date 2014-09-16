У Маріуполі почастішали польоти безпілотників

"В місті в цілому спокійно. Завдяки організованому спільному патрулюванню міліції та самооборони кількість правопорушень істотно зменшилася. Головне - місто перестало панікувати. Однак почастішали випадки прольоту БПЛА, над порядками української армії і портом. Йде інтенсивна розвідка. Так що спокійно готуємося", - цитує прес-офіцера "Сегодня".

Раніше повідомлялося, що на блокпостах на в'їзді в Маріуполь, солдати зміцнюють позиции. Чисельність особового складу та кількість техніки, задіяних в обороні міста, військові тримають в секреті. Траса Новоазовськ-Маріуполь знаходиться під контролем української армії. Але в самому Новоазовську, згідно з розвідданими, бойовики нарощують свою присутність.

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У разі атаки терористів на Маріуполь - її відіб'ють бійці Збройних сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби і як мінімум 3 добровольчих батальйонів. До них готові приєднатися ще п'ять тисяч жителів міста. Зараз городяни допомагають солдатам рити окопи і організовують партизанський рух.