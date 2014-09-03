Місія ОБСЄ "удень і вночі" фіксує польоти безпілотників над російсько-українським кордоном
21:14, 03 вересня 2014Політика
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Моніторингова місія ОБСЄ на пропускних пунктах українсько-російського кордону зафіксувала зростання активності безпілотних літальних апаратів.
ОБСЄ фіксує високу активність безпілотників / Фото УНІАН
Про це повідомляється у звіті місії за 28 серпня - ранок 3 вересня.
"Протягом тижня, удень і вночі спостерігачі чули звук пропелерів літальних апаратів в околицях пунктів пропуску на (російсько-українському - ред.) кордоні. При світлі дня та за сприятливих погодних умов спостерігачі бачили маленькі сірі літальні апарати, ідентифіковані як безпілотники", - сказано в повідомленні.
Читайте такожСпеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні направила двох спостерігачів до Маріуполя Згідно зі звітом, безпілотники літали до українського кордону з інтервалами в 18-25 хвилин. Кілька разів у небі було зафіксовано одночасно два безпілотники.
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