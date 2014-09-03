Місія ОБСЄ "удень і вночі" фіксує польоти безпілотників над російсько-українським кордоном

Про це повідомляється у звіті місії за 28 серпня - ранок 3 вересня.

"Протягом тижня, удень і вночі спостерігачі чули звук пропелерів літальних апаратів в околицях пунктів пропуску на (російсько-українському - ред.) кордоні. При світлі дня та за сприятливих погодних умов спостерігачі бачили маленькі сірі літальні апарати, ідентифіковані як безпілотники", - сказано в повідомленні.

Читайте такожСпеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні направила двох спостерігачів до Маріуполя Згідно зі звітом, безпілотники літали до українського кордону з інтервалами в 18-25 хвилин. Кілька разів у небі було зафіксовано одночасно два безпілотники.