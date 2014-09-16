Порошенко 16-18 вересня відвідає Канаду та США

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його словами, під час візиту заплановані переговори Порошенка з прем'єр-міністром Канади, зустріч з генерал-губернатором Канади, виступ президента України на спільному засіданні Палати громад та Сенату Канади, зустріч з представниками української діаспори.

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В ході візиту до США 17-18 вересня передбачаються переговори українського президента з президентом США Бараком Обамою, зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом та державним секретарем США Джоном Керрі.

Також заплановано виступ президента України на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

“Проведення візитів президента України до США та Канади сприятиме посиленню підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, розширенню технічної та іншої допомоги Україні, зокрема в контексті стабілізації ситуації на Донбасі”, - сказав Перебийніс.