КВУ: Вибори неможливо провести в 5 округах Луганської та 10 - Донецької області

В Луганській області позачергові парламентські вибори практично неможливо провести щонайменше у 5 округах, у Донецькій області – у 10 округах.

Про це під час прес-конференції в УНІАН сказала заступник голови правління Комітету виборців України, головний директор програм КВУ Наталія Линник, презентуючи звіт організації за результатами довгострокового спостереження за період 28 серпня – 15 вересня.

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«Організація виборів на території Луганської та Донецької областей буде одним з найбільш проблемних питань виборчого процесу. В Луганській області вибори практично неможливо буде провести у щонайменше 5 округах, у Донецькій області – у 10 округах», - наголосила вона.

У звіті також наголошується, закон “Про вибори народних депутатів України” в цілому дозволяє провести вибори у відповідності до міжнародних стандартів.

Разом з тим, як зазначила Линник, закон має ряд недоліків, зокрема, зберігає змішану виборчу систему, за якою проводитимуться позачергові вибори народних депутатів.

Законом також не передбачено дієвих гарантій безпеки при проведенні голосування у регіонах проведення АТО.

Крім того, законом не спрощена процедура голосування для внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей.

«У нас також викликає занепокоєння той факт, що вибори організовуватиме старий склад ЦВК, що там не відбулось ротації. Сподіваємось, що новий парламент її проведе. В той же час ми вітаємо, що ЦВК заздалегідь узгодила всі нормативно-правові акти, і це дозволяє їй працювати більш оперативно і злагоджено. Ми наголошуємо на тому, що були належним чином зареєстровані всі громадські організації, які спостерігають за виборами, а також були сформовані всі ОВК», - додала Линник.

У звіті також зазначається, що у більшості регіонів основні політичні партії вже розпочали агітаційну роботу серед виборців. Партійні з’їзди, на яких висувались кандидати, в цілому були проведені відкрито, але разом з тим, як і на попередніх виборах, змістовна дискусія щодо кандидатур, винесених на затвердження з’їздів була відсутня.

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«Домовленості щодо висування кандидатів в основному носили кулуарний характер. Позитивом кампанії є те, що основні партії включили до своїх виборчих списків значну кількість громадських активістів та журналістів, що сприятиме оновленню персонального складу парламенту», - йдеться у звіті КВУ.

Презентуючи результати звіту, Линник також зазначила, що випадки непрямого підкупу виборців, використання недоброчесних методів політичної боротьби, хоча й фіксуються, але поки що мають поодинокий характер.

Водночас агітація основних партій на виборах продовжує носити популістський характер і концентрується навколо питань, пов’язаних із ситуацією на сході держави.

Рівень прозорості фінансування передвиборної агітації на позачергових виборах народних депутатів України залишиться також невисоким, сказано у звіті КВУ.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до ВР заплановані на 26 жовтня 2014 року.

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На сьогодні Центрвиборчком зареєстрував вже 351 кандидата у народні депутати у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

В одномандатних виборчих округах зареєстровано 167 кандидатів. При цьому 153 кандидати будуть балотуватися шляхом самовисування, 14 - від партій.

12 вересня голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що ЦВК має можливість проводити підготовку до позачергових парламентських виборів лише у 9 з 21-го виборчого округу в межах Донецької області та у 4 з 11-ти виборчих округів, які утворені в межах Луганської області.